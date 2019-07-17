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    Гульшара Абдыкаликова провела встречу с представителем ЮНФПА

    17 Июля 2019, 17:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 июля заместитель Премьер-Министра РК Гульшара Абдыкаликова провела встречу с представителем Фонда ООН в области народонаселения в Казахстане (ЮНФПА), страновым директором для Кыргызстана и Туркменистана г-жой Джулией Валезе, передает МИА «Казинформ».

    В ходе встречи заместительПремьер-Министра отметила высокий уровень сотрудничества Республики Казахстан иЮНФПА. Активное участие организации в продвижении вопросов безопасногоматеринства, охраны репродуктивного здоровья, профилактики ВИЧ/СПИД итуберкулеза, гендерного равенства и профилактики бытового насилия позволилодобиться значительных успехов в данных сферах.

    Также ГульшараАбдыкаликова подчеркнула, что ЮНФПА является надежным партнером Национальнойкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при ПрезидентеРеспублики Казахстан, совместно с которой успешно реализован ряд проектов иисследований.

    В Казахстане 2019год объявлен Годом молодежи, в связи с чем особое внимание уделяется охране иукреплению репродуктивного здоровья молодежи. В этой связи заместительПремьер-Министра выразила признательность за усилия ЮНФПА в данном направлении.

    В ходе встречитакже был обсужден вопрос проведения в текущем году саммита в ознаменование25-летия Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР) в г.Найроби (Кения). Целью саммита является создание политического и финансовогоимпульса для продвижения Повестки дня МКНР в отношении сокращенияпредотвратимой материнской смертности, неудовлетворенной потребности впланировании семьи и ликвидации насилия в отношении женщин.

    Джулия Валезепригласила казахстанскую делегацию принять участие и поделиться опытом в работеданного саммита, поскольку у Казахстана есть хорошие примеры по демонстрацииполитических обязательств в области здравоохранения, поддержки молодежи иобеспечения равных прав и возможностей для мужчин и женщин.

    В завершениевстречи заместитель Премьер-Министра РК Г.Н. Абдыкаликова поблагодарила г-жуДжулию Валезе за плодотворную работу в Казахстане и пожелала дальнейшихуспехов.

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    ООН
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