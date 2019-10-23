Гульнур Ыбрай стала третьей на ЧА по тяжелой атлетике

ПХЕНЬЯН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана отметилась очередной наградой на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров, который в эти дни проходит в КНДР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Так, копилку бронзовой медалью пополнила Гульнур Ыбрай, ставшая третьей в категории до 59 килограммов. В сумме она показала 178 килограммов.

Второе место заняла Хуан Я Тин из Тайбэя - 180 килограммов. Победу же одержала Иль Ген Ким (КНДР) - 228 килограммов.

Добавим, ранее в составе команды Казахстана на третью ступень пьедестала поднялись Аблайхан Ауелханов и Акмолда Сайрамкез.