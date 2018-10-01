Гульнас Ахметова: Законодательное признание статуса учителя - необходимость для Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О пользе Закона «О статусе педагога», идея принятия которого озвучена Президентом Нурсултаном Назарбаевым в Послании народу Казахстана, рассказала председатель правления АО «Национальный центр повышения квалификации педагогов «Өрлеу», доктор педагогических наук, член-корреспондент Национальной академии наук РК Гульнас Ахметова.

По ее словам, обозначенные в Послании индикаторы увеличения расходов на образование, качества дошкольного образования, вселяют уверенность в завтрашнем дне и уточняют, куда нам нужно двигаться.

«Закон «О статусе педагога» даст ряд социальных гарантий, обеспечивающих особое отношение государства и позитивное отношение общества к личности педагога, его профессиональной деятельности. Примечательно, что Президент выступил с Посланием в День учителя».

Права человека начинаются с прав учителя. Зарплата, соцгарантии... Статус учителя высокий в самых развитых странах мира, в число которых стремится Казахстан. Считаем необходимым предусмотреть в законе приоритет на получение жилплощади, особенно в сельской местности, увеличение продолжительности отпуска, предоставление земельного участка, льготное кредитование, беспроцентные ссуды на индивидуальное жилищное строительство. Санаторно-курортное лечение на льготных условиях. Предложений будет много»,- заявила Гульнас Ахметова.

Мир изменился, сегодня в школе совсем другой ученик, родитель.

«Законодательное признание статуса учителя - необходимость для Казахстана. Усилится господдержка педагогов, повысится статус педагогов в глазах общественности. Меры соцзащиты и расширение соцгарантий будут стимулировать педагогов повышать качество преподавания, создадут условия для самообразования и профессионального роста, повысят квалификацию педагогических кадров с возможностью материального поощрения на личные педагогические достижения и достижения учащихся», - отметила Гульнас Ахметова.

Также важна эффективная реализация госстандартов обновленного содержания образования. Это, по мнению главы «Өрлеу», увеличит число высококвалифицированных педагогических кадров, мотивирует на карьерные высоты в профессии.

«Сейчас в педагогические вузы поступают слабые ученики. В этом году повысили пороговый уровень для поступления. Но желающих мало. Отсюда и качество. Но надо, чтобы вузы работали над привлечением лучших абитуриентов»,- уверена Гульнас Ахметова.

Поддерживают в центре «Өрлеу» инициативу о заимствовании простыми школами методики преподавания НИШ.

«Не все можем перенести. В НИШ оснащенность другая, туда идет отбор одаренных детей, но методику, подход к обучению нужно менять и в простых школах. Учитель уже не информатор, как раньше, учитель сегодня учит ученика добывать знания. Трансформация функций учителя - сложный процесс. Эту методику, применяемую в НИШ, разработали англичане. Надо перенести сам принцип, подход, главное - активизация на занятиях самого ученика»,- заключила собеседница.