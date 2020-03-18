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    Гульнару Каримову приговорили к 13 годам лишения свободы

    18 Марта 2020, 14:02

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Гульнара Каримова приговорена к 13 годам и 4 месяцам тюрьмы, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ», со ссылкой на пресс-службу верховного суда Республики Узбекистан.

    По данным ведомства, сегодня, 18 марта, в Ташкентском городском суде по уголовным делам завершилось судебное разбирательство по делу Гульнары Каримовой и ее сообщников.

    Суд приговорил Гульнару Каримову к 13 годам и 4 месяцам тюрьмы. Исчисление настоящего срока наказания устанавливается с 21 августа 2015 года.

    Кроме того, приговоры были вынесены в отношении соучастников Г.Каримовой с учетом степени тяжести.

    Напомним, что в начале января текущего года Ташкентский городской суд по уголовным делам начал судебные слушания по уголовному делу в отношении Гульнары Каримовой и ряда других лиц по новым обвинениям.


    Автор:

    Мирас Куандыков

    Суды Узбекистан
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