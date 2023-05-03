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    Гульнара Кулкаева назначена руководителем Национального центра развития здравоохранения

    3 Мая 2023, 20:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председателем правления РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой» назначена Гульнара Утепергеновна Кулкаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    Гульнара Кулкаева родилась в 1969 году. Окончила в 1994 году Астраханскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело» с квалификацией врач, в 2009 году - магистратуру в Нагойском университете (Япония) (Graduate Medical School of Nagoya University) со специализацией «Управление здравоохранением».

    В 2010 году - Евразийский гуманитарный институт имени Гумилева в Астане по специальности «Юриспруденция», в 2015 году - Almaty Management University (Международная академия бизнеса) по специальности «Деловое администрирование, магистр делового администрирования». Кандидат медицинских наук.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Минздрав РК Здравоохранение Назначения
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