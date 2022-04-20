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    Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017

    20 Апреля 2022, 18:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По аналогичным фактам хищения бюджетных средств в особо крупных размерах с участием должностных лиц государственных органов и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана» проводятся досудебные расследования в других регионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.

    «Антикоррупционной службой города Алматы проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе Сатыбалды Гульмиры, по факту хищения в 2019 году бюджетных средств в особо крупном размере оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы для объектов «Универсиады 2017 года в городе Алматы», - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.

    Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    Напомним, Антикоррупционной службой было начато досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса. Следствием выявлены дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний - собственников подъездных ж/д путей.

    Подозреваемый в хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере Кайрат Сатыбалдыулы был задержан и арестован на два месяца. 16 марта Гульмира Сатыбалды была задержана в порядке статьи 128 УПК РК и водворена в ИВС города Нур-Султана.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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