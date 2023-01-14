Гульмира Каримова станет сенатором от Северо-Казахстанской области: предварительные итоги ЦИК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области подвели предварительные итоги голосования на выборах депутата Сената Парламента РК. Наибольшее количество голосов набрала Гульмира Каримова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель областной избирательной комиссии Аскар Сакипкереев сообщил, что за Г.Каримову проголосовали 144 человека.

Гульмире Каримовой 45 лет. С сентября 2021-го года является председателем Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК.

Окончила Северо-Казахстанский государственный университет по специальности «учитель начальных классов», Кокшетауский университет по специальности «финансы», магистратуру Омского государственного педагогического университета по направлению «педагогическое образование». Трудовую деятельность начала в 1998-м году учителем начальных классов городской классической гимназии Петропавловска. В разные годы занимала должности заместителя директора по научно-методической работе, директора средней школы-комплекса национального возрождения №17, руководителя городского отдела образования и управления образования Северо-Казахстанской области.

Вторым кандидатом на место в Сенате РК была директор филиала РГКП «Академия государственного Управления при Президенте РК по Северо-Казахстанской области» Лаура Каиржанова. Она набрала 32 голоса.

Л. Каиржановой 53 года. Имеет педагогическое образование. Окончила педагогический институт им. К.Д. Ушинского по специальности «химия и биология», аспирантуру при институте физиологии человека и животных Министерства науки — Академии наук РК, Европейскую Академию естественных наук, доктор PhD по биологии, Северо-Казахстанский университет им. М.Козыбаева по специальности «государственное и местное управление».

Три выборщика проголосовали против всех кандидатов.

В голосовании участвовали 179 из 187 выборщиков.

Всего от Северо-Казахстанской области были выдвинуты пять кандидатов в депутаты Сената, зарегистрированы - три. Двум кандидатам было отказано в регистрации в связи с непредставлением полного перечня документов, в частности уведомления о сдаче декларации и квитанции об оплате избирательного взноса, и один кандидат подал заявление о снятии кандидатуры по собственному желанию.



