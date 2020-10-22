Гульмира Исаева освобождена от должности вице-министра сельского хозяйства РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Исаева Гульмира Султанбайкызы освобождается от должности вице-министра сельского хозяйства РК согласно поданному заявлению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Гульмира Исаева родилась в 1969 году в Алматинской области. В 1991 году окончила Семипалатинский технологический институт мясной и молочной промышленности, в 2010 году — Казахский национальный аграрный университет. По специальности — инженер-технолог.

Трудовую деятельность начала в 1991 году. В 1991–2010 годы работала старшим преподавателем, аспирантом, главным специалистом, младшим, старшим научным сотрудником, главным технологом, зоотехник-селекционером.

В 2010–2012 годы работала в национальных компаниях.

В 2012–2017 годы занимала должность вице-министра сельского хозяйства РК.

С октября 2017 года по 2018 год работала советником Премьер-Министра РК.

В январе 2018 года была назначена на должность вице-министра МСХ РК.







