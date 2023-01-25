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    Губернатор Калифорнии призывает ужесточить контроль над оборотом оружия после убийств в штате

    25 Января 2023, 17:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом после нескольких случаев стрельбы в штате, закончившихся гибелью людей, призвал ужесточить контроль за оборотом оружия в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    В Калифорнии за последние три дня произошло два инцидента со стрельбой, погибли 18 человек.

    Семь человек были убиты в двух инцидентах со стрельбой в американском городке Халф-Мун-Бэй. Двумя днями ранее 11 человек стали жертвами нападения в Монтерей-Парке.


    Фото: ru.euronews.com

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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