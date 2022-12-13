Губернатор Аризоны возводит пограничную стену из морских контейнеров

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Инициатива о строительстве пограничного барьера появилась на фоне рекордного числа мигрантов, прибывающих на американо-мексиканскую границу, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

С начала года на американо-мексиканской границе идет строительство барьера из контейнеров с двойным штабелем и колючей проволоки. Проект подвергся критике, так как барьер незаконно пересекает племенные и федеральные земли. Шериф округа Санта-Круз штата Аризоны Дэвид Хэтэуэй заявил, что планирует арестовать строительные бригады, если они доберутся до его района.

Также на проект оказывают влияние протесты экологических групп, которые заявляют, что такое сооружение представляет опасность для местных видов животных и естественных водных систем в регионе.

Однако есть и те, кто поддерживает проект, например, шериф соседнего округа Кочис, который считает, что данная мера сдержит преступность и незаконную миграцию.

Будущий губернатор штата Аризоны Кэтлин Хоббс была против заграждения, но неясно, планирует ли она убрать контейнеры после своей инаугурации 5 января 2023 года. Ранее она хотела использовать контейнеры для создания доступных вариантов жилья для жителей с низким уровнем дохода, но позже отметила, что рассматривает все варианты, но неизвестна стоимость демонтажа сооружения.

Дебаты о пограничном барьере разгорелись на фоне рекордного числа мигрантов, прибывающих на американо-мексиканскую границу.

В 2022 на границе задержали 2,38 млн мигрантов, что на 37% больше по сравнению с прошлым годом.

Официальные лица в ряде штатов раскритиковали миграционную политику администрации президента Джо Байдена. Ранее Техас, Аризона и Флорида объявили об инициативе по перемещению мигрантов в те штаты, которые возглавляются демократами.





Фото:bbc.com