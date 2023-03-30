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    ГСМ из Казахстана продолжают вывозить в Кыргызстан

    30 Марта 2023, 19:53

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Чуйской области Кыргызской Республики за незаконный перевоз и реализацию казахстанского топлива задержаны 36 водителей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ГУОБДД МВД КР.

    По полученной информации, транспортировка ГСМ осуществлялась путем установки дополнительных баков на транспортных средствах с дальнейшей продажей его на обочинах дорог.

    В результате спецрейда задержаны 36 водителей 29 легковых автомашин и 7 пассажирских автобусов. Весь автотранспорт водворен на специализированную штрафстоянку, водители оштрафованы на сумму 5500 сомов.

    Отмечается, что с начала текущего года сотрудниками ГУОБДД выявлено 24 тонны незаконно вывезенного и реализованного топлива.

    Ранее сообщалось, что на приграничной территории Кыргызстана продолжается реализация контрабандного казахстанского бензина.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Энергетика Кыргызстан Нефть Мировые новости
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