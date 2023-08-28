ГСМ и импорт зерна: системные проблемы уборочной кампании озвучили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сложившуюся непростую ситуацию с льготным дизельным топливом и импортом российского зерна, которые дестабилизируют рынок, обсудили на заседании отраслевого совета по вопросам АПК на площадке Палаты предпринимателей Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Местные аграрии заранее закупили льготное дизельное топливо. Однако в июле его цена была установлена в размере 283 тенге за литр, а в середине августа цену снизили уже до 250 тенге. И теперь в сложной ситуации оказались как уже закупившие дизель аграрии, так и операторы ГСМ.

«Многие аграрии уже выкупили и завезли топливо по 283 тенге. Теперь новые объемы отдают по 250 тенге. Получается, что аграриев поставили в неравные условия, которые скажутся на себестоимости урожая. А вопрос компенсации не решается. В недоумении и операторы, которые закупили топливо по 283 тенге, как они его будут продавать по 250 тенге. Сегодня топлива по такой цене на рынке еще нет. Операторы только оплатили августовские объемы, но когда они появятся в области, никто не знает», - сетует член Комитета АПК регионального совета Палаты предпринимателей Костанайской области Александр Бородин.

По информации, озвученной руководителем управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Ибрагима Бекмухамедова, для области выделено 85,1 тысяча тонн льготных ГСМ. Действительно, в июле была установлена цена за дизель в 283 тенге. Однако после поручения Премьер-министра 18 августа она была снижена до 250 тенге. По словам И. Бекмухамедова, по июльским объемам перерасчета с операторами не будет, потому что они и сами закупали по высокой цене.

Операторы же утверждают, что с целью не сорвать уборочную кампанию, ими было закуплено уже половина от выделенного им объема по июльской цене. И сейчас продавать его по сниженной стоимости им не рентабельно.

«Сейчас нам звонят аграрии и просят продать им топливо по 250 тенге. Мы просили у управления сельского хозяйства рекомендации, как нам быть. Мы купили ГСМ по 283 тенге и не можем одному хозяйству отдать по 250 тенге, другому – по 283 тенге. В этой ситуации мы готовы пойти на уступки и продавать в пропорции 30% дорогого топлива и 70% дешевого», - отпечаюи операторы.

По словам директора ТОО «Азия Алтын 2000» Светланы Михайленко, сейчас аграрии оказались разделены на три категории: те, кто еще ничего не покупал и заплатит за ГСМ по 250 тенге, вторая – кто оплатил только половину, третья – те, кто уже все оплатил и вывез. Получается, что самые рачительные оказались в проигрыше.

«Это уже системная проблема. И такая ситуация не только с топливом, но и с химией, и сельхозтехникой», - добавила директор хозяйства.

По мнению аграриев, еще одной проблемой является импорт зерна из соседнего государства, где ожидается большой объем, который может хлынуть в Казахстан. Отсюда ожидаемое обрушение цены на внутреннем рынке.

Понятно, что мы находимся в ЕАЭС, но нам нужно защищать своих товаропроизводителей. Мы предлагаем закрыть границу для импорта российского зерна до 10 апреля 2024 года. Даже если разрешат ввоз железнодорожным транспортом, то нужно ввести пошлину на ввоз. Сегодня вагоны с зерном приходят по цене 78 тысяч тенге за тонну. Как нам конкурировать с такой ценой? Сегодня наша себестоимость составляет почти 80 тысяч тенге. А Продкорпорация уже поставила цену 70 тысяч тенге. Мы разорим АПК», - отметил Александр Бородин.

Аграрии предлагают направить письмо Премьер-Министру с просьбой рассмотреть вопрос о закупе зерна у предприятий, в том числе и форвардном - по цене 100 тысяч тенге. По их мнению, это существенно поможет хозяйствам выполнить свои обязательства по кредитным договорам, по обязательствам перед поставщиками, обеспечит стабильность работы агроформирований, возможность дальнейшего технического переоснащения и качественной подготовки к посевной 2024 года.

Члены Совета также предложили выйти с просьбой к Министерству энергетики с просьбой компенсировать затраты операторов дополнительным объемом топлива.

Свои предложения по ситуации с льготным дизтопливом и импортом зерна внесет Ассоциация товаропроизводителей области, а эксперты Палаты в НПП «Атамекен» - для внесения на рассмотрение Премьер-Министром.