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    Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой

    17 Ноября 2022, 10:04

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня рано утром на перегоне Карабас возле Караганды сошли с рельсов 14 грузовых вагонов. На данном участке временно приостановлено движение всех поездов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    ЧП произошло в 6:15. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

    «17 ноября 2022 года в 6 часов 15 минут на перегоне Карабас – ОП 767 участка Караганда-Сортировочная - Акадыр Карагандинской области в грузовом поезде допущен сход с рельсов 14 вагонов. На участке временно приостановлено движение пассажирских и грузовых поездов. По предварительным данным, сход произошел из-за неисправности вагонов, принадлежащих частным собственникам», - сообщается на сайте «Қазақстан темір жолы».

    Факт был зарегистрирован транспортной полицией Карагандинской области. Виновных могут привлечь к ответственности за нарушение правил движения и и эксплуатации железнодорожного транспорта.

    «17 ноября факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований линейного отдела полиции на станции Караганда-сортировка по части 1 статьи 344 Уголовного кодекса РК, то есть по нарушению правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК», - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

    Для ликвидации последствий задействованы три восстановительных поезда станций Караганда, Жанаарка, Астана.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

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