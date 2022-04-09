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    Грузовые вагоны с цементом сошли с рельсов в ВКО

    9 Апреля 2022, 11:21

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Грузовые вагоны сошли с рельсов в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «8 апреля на железнодорожном участке Алтай - Кумистау Восточно-Казахстанской области произошел сход с рельсов пяти вагонов в грузовом поезде. Вагоны перевозили цемент», - сообщили в пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

    В компании уточнили, что один сошедший вагон - собственности ООО «КузбассТрансЦемент» (Российская Федерация), остальные - собственности ТОО «Каспий Цемент» (Республика Казахстан).

    Состав двигался на небольшой скорости 28 км/час.

    «В происшествии никто не пострадал. Задержек пассажирских и грузовых поездов не имеется. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Причины схода вагонов выясняются», - пояснили в АО «НК «Қазақстан темір жолы».

    Напомним, 3 апреля в 12:04 на железнодорожном участке Оскемен –Кумыстау Восточно-Казахстанской области в грузовом поезде произошел сход с рельсов 18 вагонов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    КТЖ Восточно-Казахстанская область Происшествия Транспорт Регионы
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