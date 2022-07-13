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    Грузовой состав столкнулся с автомобилем в Атырауской области

    13 Июля 2022, 18:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области грузовой железнодорожный состав столкнулся с легковым автомобилем «Lada Granta». Один человек погиб и один ранен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня на пункт связи пожарной части №8 Макатского района поступило сообщение, что произошло столкновение железнодорожного состава и легкового автомобиля «Lada Granta». Автомобиль собирался пересечь железнодорожный переезд в 20 километрах от поселка Макат Макатского района Атырауской области. В результате столкновения водитель автомобиля, 1999 года рождения, получил травмы, а пассажир 1968 года рождения скончался на месте происшествия. Сотрудниками ДЧС была проведена работа по извлечению тела с помощью специального оборудования «Холматро»,- сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона.

    Грузовой состав состоял из 66 вагонов и перевозил строительные материалы.

    Автор:

    Виктор Сутягин

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