Грузовой поезд в Карагандинской области сбил насмерть женщину

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В районе посёлка Топар Карагандинской области грузовой поезд сбил женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла в Карагандинской области на переправе «Карабас-Топар».

«10 апреля текущего года данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований линейного отдела полиции на станции Караганда-Сортировочная по ч. 2 ст. 344 УК РК, то есть «Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время по делу проводятся соответствующие следственные действия», - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте Карагандинской области.

В ведомстве также заявили, что иная информация по данному делу не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.

Напомним, на прошлой неделе подобная трагедия произошла в Балхаше.