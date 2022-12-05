Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.33 eur/kzt 495.57

    rub/kzt 7.5 cny/kzt 67.57
Прогноз погоды
Астана-16-18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Грузовой поезд сбил восемь лошадей в ВКО

    5 Декабря 2022, 18:43

    РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Восемь лошадей сбил грузовой поезд в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «5 декабря в 7.17 часов на перегоне «Коршунова-Черемшанка» машинист грузового поезда, заметив стадо лошадей на железной дороге, применил экстренное торможение. Однако, наезд предотвратить не удалось. В результате столкновения сбиты восемь лошадей. Незапланированная стоянка поезда составила 19 минут», - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте МВД РК Мадияр Айтуганов.

    На место происшествия выехали сотрудники Линейного отделения полиции на станции Риддер. Установлен 33-летний житель района Глубокое, который является хозяином животных.

    «Мужчину привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.559 КоАП РК «Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог» и наложили штраф в размере 5 МРП», – резюмировал Айтуганов.

    С начала года зарегистрировано 1463 факта экстренного торможения поездов, связанных с нахождением на железнодорожном полотне скота. За выпас скота в полосе отвода железных дорог к административной ответственности привлечены 1169 владельцев скота.

    Фото:polisia.kz
    Восточно-Казахстанская область Происшествия Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    325 лавиноопасных зон насчитали в ВКО
    Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в СКО
    Три человека погибли и шестеро пострадали при пожаре в Алматинской области
    Завершение работ по подключению соцобъектов Экибастуза ожидается сегодня
    Популярное
    1 Асаин Байханов назначен акимом Павлодарской области
    2 Завершение работ по подключению соцобъектов Экибастуза ожидается сегодня
    3 Тепло подали во все пострадавшие дома в Экибастузе
    4 Президент поручил проанализировать просчеты, допущенные при подготовке к отопительному сезону
    5 Даниал Ахметов назначен акимом Восточно-Казахстанской области
    Новости партнеров