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    Грузовой поезд сбил насмерть девушку в ЗКО

    29 Сентября 2021, 22:52

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Грузовой поезд сбил девушку в Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба департамента по ЧС ЗКО, инцидент произошел 29 сентября на территории Бурлинского района. В 13.52 на станции «Казахстан» девушка, 1995 года рождения, попала под грузовой поезд. В результате она скончалась на месте происшествия.

    В пресс-службе департамента полиции на транспорте МВД РК сообщили, что по данному факту в линейном отделе полиции на станции Уральск начато досудебное расследование в соответствии с ч. 2 ст. 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область Происшествия Транспорт МВД РК
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