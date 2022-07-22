Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Грузовой поезд сбил лошадей

    22 Июля 2022, 23:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В целях профилактики фактов экстренных торможений, наездов поездов, травматизма на железной дороге с 19 по 21 июля текущего года на территории обслуживания департамента полиции на транспорте проведена акция «Стоп, наезды!». В период акции транспортными полицейскими совместно с работниками железнодорожных организаций проведено 140 рейдовых мероприятий, 286 встреч профилактического характера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте МВД РК.

    Также, за нарушение правил безопасности на железной дороге к административной ответственности привлечено 515 правонарушителей. Зарегистрировано 16 фактов экстренного торможения поездов, из-них по причине нахождения людей – два факта, связанных с нахождением на железнодорожном полотне скота – 14 фактов.

    Так, на перегоне «Сурган – Есиль» Акмолинской области машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за нахождения на железнодорожных путях лошадей. Предотвратить наезд не удалось, в результате чего были сбиты две лошади. Стоянка поезда составила 19 минут.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Линейного отделения полиции на станции Кушмурун установлен 32-летний хозяин лошадей, житель Акмолинской области.

    По данному факту в отношении владельца скота за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог по части первой статьи 559 КоАП РК был составлен административный материал и наложен штраф в размере 5 МРП.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    ДТП Происшествия Транспорт МВД РК Животные
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи