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    Грузовой локомотив протаранил авто близ Талдыкоргана

    8 Сентября 2022, 21:08

    ЖЕТЫСУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Грузовой локомотив протаранил автомашину близ Талдыкоргана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Факт зарегистрирован в Ескельдинском районе, где утром 8 сентября произошло столкновение поезда с ВАЗ-2109.

    Выяснилось, что 35-летний водитель водитель легковой автомашины, несмотря на приближающийся локомотив, пытался проскочить железнодорожный переезд. Автомашину протащило на 15-20 метров. Троих человек, находившихся в салоне авто, госпитализировали с различными травмами в районную больницу.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ДТП Видео Жетысуская область
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