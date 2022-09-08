Грузовой локомотив протаранил авто близ Талдыкоргана

ЖЕТЫСУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Грузовой локомотив протаранил автомашину близ Талдыкоргана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Факт зарегистрирован в Ескельдинском районе, где утром 8 сентября произошло столкновение поезда с ВАЗ-2109.

Выяснилось, что 35-летний водитель водитель легковой автомашины, несмотря на приближающийся локомотив, пытался проскочить железнодорожный переезд. Автомашину протащило на 15-20 метров. Троих человек, находившихся в салоне авто, госпитализировали с различными травмами в районную больницу.

Фото: polisia.kz