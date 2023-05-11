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    Грузовой корабль «Тяньчжоу-6» успешно состыковался с орбитальной космической станцией Китая

    11 Мая 2023, 08:28

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китайский грузовой корабль «Тяньчжоу-6» в четверг успешно состыковался с орбитальной космической станцией КНР «Тяньгун». Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщается, стыковка произошла в 05:16 утра по пекинскому времени. «Тяньчжоу-6» был запущен с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-7» в среду в 21:22 с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

    Грузовой корабль доставил на станцию топливо, пищевые продукты, материалы для экспериментов и другие необходимые принадлежности.

    Грузоподъемность «Тяньчжоу-6» составляет 7,4 тонны.

    Ожидается, что члены экипажа «Шэньчжоу-15», находящиеся на борту космической станции, в ближайшее время войдут в грузовой корабль «Тяньчжоу-6» для перемещения грузов и проведут другие соответствующие работы.

    Китайская космическая орбитальная станция «Тяньгун» введена в строй в конце 2022 года и имеет Т-образную форму.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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