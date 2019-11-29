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    Грузовой корабль «Прогресс МС-12» затопят в Тихом океане

    29 Ноября 2019, 16:10

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Грузовой космический корабль «Прогресс МС-12», который был запущен с космодрома Байконур 31 июля 2019 года и все это время находился на орбите, завершает свою миссию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня, 29 ноября, российский космический грузовик будет отстыкован от Международной космической станции (МКС). После включения двигателей корабля на торможение космический грузовик войдет в атмосферу и частично сгорит. Несгоревшие обломки «Прогресса МС-12» будут затоплены в несудоходной части Тихого океана, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    Между тем на МКС готовятся к приему нового космического грузовика. Старт транспортного грузового корабля «Прогресс МС-13» с космодрома Байконур назначен на 6 декабря 2019 года.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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