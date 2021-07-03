Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Грузовой «Боинг-737» рухнул в океан в США

    3 Июля 2021, 02:15

    ЛОНДАН. ВВС - КАЗИНФОРМ - Грузовой самолет «Боинг-737» с двумя пилотами на борту упал в воду у берега острова Оаху в американском штате Гавайи. Он летел из Гонолулу, столицы штата, на другой остров архипелага, в город Кахулуи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

    Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что береговой охране удалось спасти обоих пилотов. Один из них находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

    Авиационное ведомство и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование инцидента. Совет уже отправил на место происшествия семерых следователей.

    В корпорации Boeing сообщили, что внимательно следят за ситуацией и находятся на связи с властями.

    Причина крушения пока не называется.

    Пропустить контент из Twitter, 1

    Контент из Twitter окончен, 1

    Сервис отслеживания перелетов Flightradar24 опознал в упавшем в море самолете грузовой Boeing 737-200 авиакомпании Transair. Он был построен в 1975 году.

    По данным Flightradar24, вскоре после вылета из Гонолулу самолет резко развернулся и вскоре упал в воду. В воздухе он провел всего несколько минут.

    Корреспондент Си-эн-эн привел отрывок из переговоров пилотов с диспетчерами незадолго до падения самолета.

    «Мы потеряли двигатель номер один и направляемся прямо в аэропорт, - цитирует журналист пилота. - Мы потеряем и второй двигатель, он очень разогрелся».

    Телеканал Эн-би-си передал кадры, на которых мужчину - предположительно, одного из пилотов - увозят на инвалидной коляске. Он находится в сознании, но, по некоторые сообщениям, получил тяжелую травму головы.

    Другой пилот был доставлен по воздуху в больницу в столице штата и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает местное издание Hawaii News Now (HNN) со ссылкой на власти штата и персонал больницы.

    Автор:

    Происшествия США
    Новости по теме
    Новости по теме
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    Смертельный торнадо обрушился на юг США: есть жертвы
    Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
    Дональд Трамп собрал более $2 млн пожертвований после предъявления ему новых обвинений
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай