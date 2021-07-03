Грузовой «Боинг-737» рухнул в океан в США

ЛОНДАН. ВВС - КАЗИНФОРМ - Грузовой самолет «Боинг-737» с двумя пилотами на борту упал в воду у берега острова Оаху в американском штате Гавайи. Он летел из Гонолулу, столицы штата, на другой остров архипелага, в город Кахулуи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что береговой охране удалось спасти обоих пилотов. Один из них находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Авиационное ведомство и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование инцидента. Совет уже отправил на место происшествия семерых следователей.

В корпорации Boeing сообщили, что внимательно следят за ситуацией и находятся на связи с властями.

Причина крушения пока не называется.

Пропустить контент из Twitter, 1

Контент из Twitter окончен, 1

Сервис отслеживания перелетов Flightradar24 опознал в упавшем в море самолете грузовой Boeing 737-200 авиакомпании Transair. Он был построен в 1975 году.

По данным Flightradar24, вскоре после вылета из Гонолулу самолет резко развернулся и вскоре упал в воду. В воздухе он провел всего несколько минут.

Корреспондент Си-эн-эн привел отрывок из переговоров пилотов с диспетчерами незадолго до падения самолета.

«Мы потеряли двигатель номер один и направляемся прямо в аэропорт, - цитирует журналист пилота. - Мы потеряем и второй двигатель, он очень разогрелся».

Телеканал Эн-би-си передал кадры, на которых мужчину - предположительно, одного из пилотов - увозят на инвалидной коляске. Он находится в сознании, но, по некоторые сообщениям, получил тяжелую травму головы.

Другой пилот был доставлен по воздуху в больницу в столице штата и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает местное издание Hawaii News Now (HNN) со ссылкой на власти штата и персонал больницы.