Грузовое судно с 22 членами экипажа на борту затонуло у юго-запада Японии: четверо спасены

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Береговая охрана сообщила, что грузовое судно с 22 людьми на борту затонуло у префектуры Нагасаки на юго-западе Японии, четыре китайских члена экипажа были спасены после сигнала бедствия, поданного судном поздно вечером во вторник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KYODO NEWS.

Береговая охрана Японии ищет оставшихся 18 членов экипажа зарегистрированного в Гонконге судна, надеясь, что они могут дрейфовать на спасательных шлюпках.

6551-тонный Jintian подал сигнал бедствия около 23:15 примерно в 110 км к западу от островов Данджо. На борту находились 22 члена экипажа — 14 граждан Китая и восемь граждан Мьянмы.

Четверых спасло проплывавшее поблизости частное судно. Судно предупредило береговую охрану, что члены экипажа успели пересесть в спасательные шлюпки до того, как корабль затонул.

Экипаж Jintan ранее связался с береговой охраной по спутниковому телефону, сообщив, что их корабль «накренился и (лодку) затапливает».





Фото:kyodonews.net