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    Грузовик застрял под мостом в Алматы

    16 Ноября 2022, 19:11

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По проспекту Рыскулова в Алматы произошло ДТП с участием грузовика, который «застрял» под наземным мостом. На дороге образовались большие заторы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции города сообщили, что 16 ноября в 14:50 водитель автомашины марки «Volvo» с прицепом ехал по проспекту Рыскулова в западном направлении и допустил наезд на конструкцию надземного пешеходного перехода. Конструкция повреждена.

    «Материал принят в производство сотрудниками управления полиции Жетысуского района. Обстоятельства устанавливаются», - заявил начальник управления дознания ДП Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.


    Похожий случай произошел в Алматы еще несколько лет назад. Тогда фура также наехала на конструкцию надземного моста по проспекту Рыскулова.


    Кадр из видео

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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