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    Грузовик врезался в толпу пешеходов в Квебеке: есть жертвы и раненые

    14 Марта 2023, 17:56

    ОТТАВА. КАЗИНФОРМ - Два человека погибли и еще девять получили ранения, когда грузовой автомобиль врезался в пешеходов в городе Амки в канадской провинции Квебек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Водитель автомобиля, 38-летний местный житель, был задержан.

    Следователи пытаются установить, был ли инцидент преднамеренным нападением.

    Это произошло всего через месяц после того, как двое детей погибли, когда автобус въехал в детский сад в Монреале.

    Сообщается, что двое погибших - мужчины в возрасте 70 лет и 60 лет. Канадские СМИ сообщают, что среди пострадавших есть дети, которые после инцидента находятся в местной больнице.

    По словам одного из свидетелей, грузовик ускорялся, приближаясь к ничего не подозревающим пешеходам на тротуаре.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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