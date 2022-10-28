Грузовик врезался в легковушку на трассе в Туркестанской области - один человек погиб

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП с участием грузовой автомашины произошло в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

28 октября в дежурную часть полиции Тулькубасского района поступило сообщение о том, что на 651 км трассы Западная Европа - Западный Китай произошло дорожно-транспортное происшествие. На место аварии сразу же выехали сотрудники полиции.

«Житель Шымкента на грузовой автомашине Renault, направляясь из Алматы в Шымкент, врезался в заднюю часть автомобиля Mazda 626, двигавшегося с ним в одном направлении. В результате ДТП водителя Mazda 626 с полученными травмами доставили в больницу, где он впоследствии скончался», - сообщили в полиции.

Данный факт зарегистрировали по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Выясняются все обстоятельства произошедшего.





Фото: t.me/POLICE_of_KZ











