Грузовик врезался в 8 автомобилей в Кении: почти 50 человек погибли

НАЙРОБИ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 48 человек погибли в дорожно-транспортном происшествии на оживленном перекрестке в Кении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Водитель грузовика не справился с управлением автомобиля на перекрестке Лондиани, недалеко от западного города Керичо, сообщают местные СМИ.

Источник в местной полиции утверждает, что еще 30 человек получили серьезные ранения, и их число может быть больше.

Один или два человека все еще могут быть в ловушке под перевернутым автомобилем.

Согласно данным информационного агентства AFP, грузовик, направляющийся в Керичо, потерял управление и врезался в восемь автомобилей, несколько мотоциклов, людей, которые находились на обочине, продавцов и других.

Очевидцы сообщили кенийским СМИ, что водитель пытался объехать автобус, который сломался на дороге.

«Мы призываем автомобилистов быть осторожными на дорогах, особенно сейчас, когда идут проливные дожди», — заявил президент Кении Уильям Руто.

На изображении, распространенном в Интернете, видно, что красный грузовой контейнер лежит на боку на обочине дороги.

Местные СМИ сообщают, что дожди мешают спасательным работам, неясно, сыграла ли роль в аварии погода.

Дорожно-транспортные происшествия - хорошо известная проблема в Восточной Африке, потому что дороги за пределами крупных городов часто узкие.

В прошлом году Всемирная организация здравоохранения сообщила на своем веб-сайте, что на континенте в целом наблюдается самый высокий уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в мире.

В прошлом году 34 человека погибли в центральной Кении, когда автобус слетел с моста и упал в реку Нити.