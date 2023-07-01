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    Грузовик врезался в 8 автомобилей в Кении: почти 50 человек погибли

    1 Июля 2023, 17:56

    НАЙРОБИ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 48 человек погибли в дорожно-транспортном происшествии на оживленном перекрестке в Кении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Водитель грузовика не справился с управлением автомобиля на перекрестке Лондиани, недалеко от западного города Керичо, сообщают местные СМИ.

    Источник в местной полиции утверждает, что еще 30 человек получили серьезные ранения, и их число может быть больше.

    Один или два человека все еще могут быть в ловушке под перевернутым автомобилем.

    Согласно данным информационного агентства AFP, грузовик, направляющийся в Керичо, потерял управление и врезался в восемь автомобилей, несколько мотоциклов, людей, которые находились на обочине, продавцов и других.

    Очевидцы сообщили кенийским СМИ, что водитель пытался объехать автобус, который сломался на дороге.

    «Мы призываем автомобилистов быть осторожными на дорогах, особенно сейчас, когда идут проливные дожди», — заявил президент Кении Уильям Руто.

    На изображении, распространенном в Интернете, видно, что красный грузовой контейнер лежит на боку на обочине дороги.

    Местные СМИ сообщают, что дожди мешают спасательным работам, неясно, сыграла ли роль в аварии погода.

    Дорожно-транспортные происшествия - хорошо известная проблема в Восточной Африке, потому что дороги за пределами крупных городов часто узкие.

    В прошлом году Всемирная организация здравоохранения сообщила на своем веб-сайте, что на континенте в целом наблюдается самый высокий уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в мире.

    В прошлом году 34 человека погибли в центральной Кении, когда автобус слетел с моста и упал в реку Нити.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Африка Мировые новости
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