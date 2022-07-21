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    Грузовик упал с моста в Жезказгане

    21 Июля 2022, 14:31

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Самосвал марки «КамАЗ» упал с моста в Жезказгане. Водителя доставили в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Несчастный случай произошел по дороге в медеплавильный комбинат Жезказгана.

    «20 июля 2022 года около 14:05 часов 64-летний водитель автомашины «КамАЗ» не справившись с рулевым управлением допустил опрокидывание транспортного средства с моста. В результате ДТП водитель доставлен в медицинское учреждение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

    Фото: instagram.com/etozhez

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область ДТП Происшествия
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