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    Грузовик столкнулся с легковым авто в Актюбинской области : пострадали 4 детей

    10 Ноября 2022, 13:36

    АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На автодороге Кенкияк - Шубарши Темирского района Актюбинской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    «10 ноября примерно в 09.45 часов водитель КамАЗа выехал на главную дорогу и допустил столкновение с автомашиной Largus. В результате ДТП пять пассажиров, среди которых четверо несовершеннолетние, госпитализированы в медицинское учреждение», - сообщили в полиции.

    По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.


    Фото: t.me/POLICE_of_KZ

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Актюбинская область ДТП МВД РК
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