Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Грузовик слетел с трассы в Павлодарской области

    22 Июля 2022, 15:43

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – «КамАЗ», обгоняя, создал аварийную ситуацию, из-за чего автомобиль «Shacman» съехал с трассы в Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «22 июля, в 15:30, на автодороге Калкаман-Керней, на 106-м км Баянаульского района, 34-летний водитель автомашины «КамАЗ» при совершении обгона создал аварийную ситуацию, что побудило к экстренному торможению транспортного средства марки «Shacman», которое в результате съехало с трассы», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

    Как стало известно, в отношении водителя «КамАЗа» составлены административные протоколы по статьям 610 части первой и 230 части второй КР КРКоАП.

    Фото: instagram.com/kolesa_pavlodara

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ДТП Происшествия Транспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области
    Без прав и пьяным перевозил пассажиров житель СКО
    За неуплату штрафов в Атырау с начала года на штрафстоянку отправили 800 авто
    Семья из 6 человек погибла в ДТП в Атырауской области
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи