Грузовик слетел с трассы в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – «КамАЗ», обгоняя, создал аварийную ситуацию, из-за чего автомобиль «Shacman» съехал с трассы в Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«22 июля, в 15:30, на автодороге Калкаман-Керней, на 106-м км Баянаульского района, 34-летний водитель автомашины «КамАЗ» при совершении обгона создал аварийную ситуацию, что побудило к экстренному торможению транспортного средства марки «Shacman», которое в результате съехало с трассы», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

Как стало известно, в отношении водителя «КамАЗа» составлены административные протоколы по статьям 610 части первой и 230 части второй КР КРКоАП.

Фото: instagram.com/kolesa_pavlodara