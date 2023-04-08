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    Грузовик с замерзшими мигрантами нашли в Австрии

    8 Апреля 2023, 10:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 35 мигрантов с сильным переохлаждением обнаружены в прицепе грузовика на юге Австрии возле Клагенфурта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Автомобиль с польской регистрацией выехал из зоны отдыха на шоссе в противоположном направлении, проколов шины шипами безопасности. В гараже через 7 часов ремонта работники услышали голоса, доносившиеся из запечатанного прицепа. А затем, используя инфракрасную камеру, увидели признаки движения внутри.

    Работники гаража вызвали полицию. Водитель, 68-летний гражданин Турции, арестован.

    По словам полиции, он связался со своим «боссом», который занервничал, когда ему сказали, что ремонт будет закончен только утром следующего дня, и настаивал на том, чтобы его завершили как можно быстрее.

    Нелегальные мигранты из Бангладеш, Непала и Египта, как сообщается провели в автомобиле 70 часов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Мировые новости Австрия
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