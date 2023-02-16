Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Грузовик с азотной кислотой перевернулся в Аризоне

    16 Февраля 2023, 09:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Автоцистерна с азотной кислотой перевернулась на автомагистрали в штате Аризона, недалеко от города Тусон. В результате ДТП произошла утечка высокотоксичного и летучего азота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Reuters.

    Дорогу перекрыли на несколько часов. В департаменте общественной безопасности штата попросили жителей, которые живут в пределах 800 метров от инцидента, покинуть город, а тех, кто живет недалеко призвали оставаться на месте, так как власти объявили эвакуацию.

    Азотная кислота, используемая для мытья посуды или металлического оборудования, является высококоррозионным химическим веществом, которое может вызвать отсроченный отек легких, пневмонит, бронхит, эрозию зубов и раздражение глаз, кожи и слизистых оболочек.


    Кадр из видео

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    США Видео Америка Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сотни тысяч человек пострадали от стихийных бедствий на юге США
    Цифровой доллар разрабатывает министерство финансов США
    Рекордный снегопад зафиксировали в Нью-Йорке и Бостоне
    Поезд с цистернами пропана сошел с рельсов во Флориде
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров