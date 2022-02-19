Грузовик и тепловоз столкнулись в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области на железнодорожном переезде столкнулись грузовая автомашина и тепловоз, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

ДТП произошло на автодороге областного значения Карабутак-Костанай, на переезде «Кызылсай». Водитель грузовика не уступил дорогу поезду и выехал на рельсы, тепловоз врезался и почти полностью разнес автомашину.

«57 –летний водитель автомашины «МАN TGA», нарушив правило дорожного движения, не уступил дорогу поезду и столкнулся с грузовым тепловозом. В результате ДТП пострадавших нет», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.