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    Грузовая машина сгорела вместе с техникой на трассе в Туркестанской области

    10 Апреля 2022, 10:57

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Грузовая машина, которая выехала из России в Таджикистан, сгорела на трассе «Самара-Шымкент» вместе с грузом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Происшествие случилось ночью, приблизительно в 21:00.

    В Байдибекский районный отдел полиции поступило сообщение о возгорании грузовика на 73 километре трассы «Самара-Шымкент», то есть в районе села Жиенкум. Прибывшая на место следственная группа оказала первую помощь и выяснила обстоятельства.

    «Данное происшествие зарегистрировано в Байдибекском районном отделении полиции. Сейчас полицейские выясняют детали произошедшего. Пока стало известно, что загорелся прицепной баллон большегрузного автомобиля марки «Volvo», которым управлял гражданин Таджикистана. Из-за того, что пожар вовремя не потушен, машина сгорела вместе с бытовой техникой», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.

    Причинен материальный ущерб, однако человеческих потерь нет. Водитель успел взять документы из машины.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Туркестанская область Происшествия Транспорт Видео Регионы Пожар
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