Грузовая машина сгорела вместе с техникой на трассе в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Грузовая машина, которая выехала из России в Таджикистан, сгорела на трассе «Самара-Шымкент» вместе с грузом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Происшествие случилось ночью, приблизительно в 21:00.

В Байдибекский районный отдел полиции поступило сообщение о возгорании грузовика на 73 километре трассы «Самара-Шымкент», то есть в районе села Жиенкум. Прибывшая на место следственная группа оказала первую помощь и выяснила обстоятельства.

«Данное происшествие зарегистрировано в Байдибекском районном отделении полиции. Сейчас полицейские выясняют детали произошедшего. Пока стало известно, что загорелся прицепной баллон большегрузного автомобиля марки «Volvo», которым управлял гражданин Таджикистана. Из-за того, что пожар вовремя не потушен, машина сгорела вместе с бытовой техникой», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.

Причинен материальный ущерб, однако человеческих потерь нет. Водитель успел взять документы из машины.



