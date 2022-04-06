Грузоперевозки на границе с КНР обсудили на заседании с участием премьера РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ситуацию на границе с Китаем с точки зрения проезда грузов в оба направления рассмотрели в ходе очередного заседания Оперативного штаба по антикризисным мерам под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

В настоящее время на казахстанско-китайской границе функционируют пять автомобильных и два железнодорожных пункта пропуска, а также грузовой терминал таможенного поста АО «МЦПС «Хоргос». По автомобильному транспорту за три месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение количества транспортных средств на 123% (с 6,3 до 14,0 тыс. ТС).

Кроме того, была отмечена позитивная динамика по индексу таможенной стоимости (ИТС) и индексу таможенных платежей (ИТП): показатель ИТС вырос на 75% (с 4 до 7 долларов за 1 кг по товарам, импортируемым из КНР), показатель ИТП вырос в два раза – с 264 до 561 тг/кг.

Что касается приграничного пункта пропуска «Нур жолы» – благодаря АО «KTZ Express», которое начало работу в качестве организатора перевозки товаров, его пропускная способность увеличилась с 10 до 47 АТС в день. При этом стоимость одной перевозки снижена с $4500 до $2050. Исключены взаиморасчеты в наличной форме, что позволило вывести данные средства из теневого оборота. Кроме того, запущен пилот по электронной очереди.

В МЦПС «Хоргос» с начала года посредством специального крана осуществлена перевалка 61 ТС. При этом тариф снижен в два раза.

В ходе заседания было подчеркнуто, что скопления на пунктах пропуска нет, обстановка стабильная. Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил соответствующим ведомствам актуализировать данные по импорту и экспорту, чтобы исключить возможные статистические расхождения, а также усилить межведомственное взаимодействие КГД, ПС КНБ и КТЖ-Экспресс на пунктах пропуска. Также был обсужден ряд актуальных вопросов.