РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:39, 29 Март 2022 | GMT +6

    Грузоперевозки: какие страны станут для Казахстана альтернативными маршрутами

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев рассказал о проработке альтернативных маршрутов в елях увеличения грузоперевозок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нами проработаны альтернативные маршруты и коридоры перевозки экспортных и транзитных грузов. Министерством предприняты оперативные меры по предотвращению разрыва логистических цепей поставок грузов», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

    По его словам, экспортные грузы переориентируются на латвийские порты (Лиепая, Рига, Вентспилс) и на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).

    «В рамках ТМТМ с Азербайджаном, Грузией и Турцией достигнута договоренность по созданию Совместного предприятия на маршруте по аналогии ОТЛК (Объединенной транспортно-логистической компании)», - добавил министр.


    Теги:
    Транспорт Главная МИИР РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:39
    Нокаутом завершился бой казахстанца в андекарде «Канело»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!