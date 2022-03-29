Грузоперевозки: какие страны станут для Казахстана альтернативными маршрутами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев рассказал о проработке альтернативных маршрутов в елях увеличения грузоперевозок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нами проработаны альтернативные маршруты и коридоры перевозки экспортных и транзитных грузов. Министерством предприняты оперативные меры по предотвращению разрыва логистических цепей поставок грузов», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

По его словам, экспортные грузы переориентируются на латвийские порты (Лиепая, Рига, Вентспилс) и на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).

«В рамках ТМТМ с Азербайджаном, Грузией и Турцией достигнута договоренность по созданию Совместного предприятия на маршруте по аналогии ОТЛК (Объединенной транспортно-логистической компании)», - добавил министр.