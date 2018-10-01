Грузооборот в Казахстане за 9 месяцев увеличился на 8,9%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане объем грузооборота в январе-сентябре 2018 года составил 438,129 млрд тонно-километров, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В частности, в отчетном периоде наблюдается увеличение грузооборота железнодорожного транспорта на 10,2%. Объем перевозки грузов составил 2,945 млрд тонн (увеличение по сравнению с январем-сентябрем прошлого года на 5,9%).

В январе-сентябре этого года объем пассажирооборота достиг 208,987 млрд пассажиро-километров (+4,2%). Наблюдается увеличение пассажиропотоков на автомобильном транспорте - на 3,7%, воздушном транспорте - на 15,8%. Было перевезено 16,966 млрд пассажиров (+2%).