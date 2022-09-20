Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность Казахстана. Внешняя политика

    Грузооборот между Казахстаном и Латвией увеличился на 23%

    20 Сентября 2022, 15:16

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра транспорта Латвии Улдис Рейманис сообщил, что объем грузооборота между Лативей и Казахстаном в этом году увеличился на 23% по сравнению с предыдущими годами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер отметил, что увеличение произошло в основном за счет железнодорожных транзитных грузов из Казахстана, особенно угля. Кроме того, значительное влияние на рост оказали и ферросплавы, которые идут через Латвию.

    «Мы думаем, что в этом году увеличим товарооборот еще на 10%. В плане перевозок пока не испытываем никаких сложностей, все вопросы решаемые. Мы сегодня с делегацией Казахстана дискутируем на тему перевозок, быстрого и таможенного обслуживания. Что касается инфраструктуры, то она соответствует всем вопросам, которые связаны с транзитными перевозками», - сказал Улдис Рейманис на международном транспортно-логистическом форуме «New Silk Way» в Алматы.

    Улдис Рейманис добавил, что делегации двух стран в ходе форума обсуждали развитие морских и железнодорожных перевозок. Он также отметил, что Казахстан и Латвию связывают мультимодальные перевозки.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Транспорт Международная деятельность РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дожди на большей части Казахстана прогнозируют синоптики
    Казахстанские заключенные вошли в топ-5 сильнейших команд ЧМ по шахматам
    Казахстан впервые примет чемпионат мира по биатлону среди юниоров
    Казахстан и Катар договорились о стратегическом партнерстве
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
    4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    Новости партнеров