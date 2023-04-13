Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Грузооборот между Казахстаном и Китаем с начала года вырос на 35% - КТЖ

    13 Апреля 2023, 00:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя «Қазақстан темір жолы» Ерлан Койшибаев на бизнес-конференции по развитию транспортно-логистического потенциала в Алматы сообщил, что в прошлом году был достигнут исторический максимум в грузообороте между Казахстаном и Китаем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ерлан Койшибаев заявил, что за последние пять лет контейнерный транзит вырос в три раза и достиг показателя более 1 млн двадцатифутового эквивалента (ДФЭ), основной рост приходился на маршрут Китай - Европа - Китай.

    «В 2022 году был достигнут исторический максимум в грузообороте между Казахстаном и Китаем - 23 млн с лишним тонн. В этом году тенденция роста продолжается. Так, за первые три месяца грузооборот между двумя странами вырос более чем на 30%. Если брать отдельно экспорт Казахстана в сторону Китая, то он вырос на 53% за первый квартал. Мы видим дальнейший потенциал роста грузооборота, будем усиленно над этим работать», - сказал зампредседателя КТЖ.

    По данным пресс-службы КТЖ, за первый квартал этого года объем транзитных перевозок грузов увеличился на 35% к аналогичному показателю 2022 года и составил 7,2 миллиона тонн, в том числе рост контейнерных перевозок составил 19% и достиг 313 тысяч ДФЭ.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Внешняя политика Казахстана КТЖ Экономика Транспорт Китай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Три человека погибли в ДТП на трассе в Туркестанской области
    Участок трассы «Алматы - Ташкент» закрыли на ремонт
    Сотрудничество с Германией и Австрией, выставка в Европарламентe: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Три автобуса изменят маршрут из-за ремонта на транспортной развязке в Астане
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
    3 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    4 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров