Грузооборот между Казахстаном и Китаем с начала года вырос на 35% - КТЖ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя «Қазақстан темір жолы» Ерлан Койшибаев на бизнес-конференции по развитию транспортно-логистического потенциала в Алматы сообщил, что в прошлом году был достигнут исторический максимум в грузообороте между Казахстаном и Китаем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ерлан Койшибаев заявил, что за последние пять лет контейнерный транзит вырос в три раза и достиг показателя более 1 млн двадцатифутового эквивалента (ДФЭ), основной рост приходился на маршрут Китай - Европа - Китай.

«В 2022 году был достигнут исторический максимум в грузообороте между Казахстаном и Китаем - 23 млн с лишним тонн. В этом году тенденция роста продолжается. Так, за первые три месяца грузооборот между двумя странами вырос более чем на 30%. Если брать отдельно экспорт Казахстана в сторону Китая, то он вырос на 53% за первый квартал. Мы видим дальнейший потенциал роста грузооборота, будем усиленно над этим работать», - сказал зампредседателя КТЖ.

По данным пресс-службы КТЖ, за первый квартал этого года объем транзитных перевозок грузов увеличился на 35% к аналогичному показателю 2022 года и составил 7,2 миллиона тонн, в том числе рост контейнерных перевозок составил 19% и достиг 313 тысяч ДФЭ.