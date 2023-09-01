Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Грузооборот казахстанских морских портов увеличился на 12%

    1 Сентября 2023, 09:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК сообщает о развитии грузоперевозок в Каспийском море: за январь-август 2023 года объем грузов, направляемых через морские порты Актау и Курык, вырос на 12%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    При этом, объемов грузов, перевезенных по Транскаспийскому транспортному маршруту, увеличился на 80%. Наибольший рост - на 53% - отмечается по перевалке нефти. Рост паромных перевозок - 12%.

    Стоит отметить, что в сентябре текущего года планируется отправка первой партии зерна с нового зернового терминала в порту Курык, построенного казахстанской компании Semurg Invest при участии Abu Dhabi Ports Group.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Экономика Транспорт МИИР РК Актау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Турция намерены увеличить перевозку грузов через Транскаспийский международный транспортный коридор
    Новые авиарейсы планируют открыть из Актау и Шымкента в Турцию
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Суд вынес приговор Кайрату Боранбаеву