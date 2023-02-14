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    Грузия стала новым председателем в Межправительственной комиссии ТРАСЕКА

    14 Февраля 2023, 14:23

    ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ – Грузия стала страной-председателем в Межправительственной комиссии (МПК) ТРАСЕКА, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

    Такое решение принято в ходе XVI ежегодного заседания организации, которое состоялось в Тбилиси.

    В рамках мероприятия обсудили такие вопросы, как развитие мультимодальных и морских перевозок, упрощение процедур пересечения границ и другие приоритетные направления дальнейшего развития коридора ТРАСЕКА. Отдельное внимание уделили институциональному развитию МПК.

    Представители стран-участниц обсудили итоги проделанной работы основного многостороннего сотрудничества (ОМС) в 2018-2021 годах, результаты внедрения Системы разрешений ТРАСЕКА для международных автомобильных перевозок в 2021 году.

    Отдельными вопросами повестки заседания стали концепты судна, предлагаемого для перевозок грузов на Каспийском море, создание фонда ТРАСЕКА и Делового совета ТРАСЕКА, а также проект Соглашения о безвизовых перевозках профессиональных водителей по коридору «Европа-Кавказ-Азия».

    Страны ТРАСЕКА единогласно согласились с присоединением Казахстана к Системе разрешений ТРАСЕКА и призвали последовать других за Казахстаном. Туркменская сторона также выразила готовность присоединиться к многостороннему соглашению коридора ТРАСЕКА.

    По итогам мероприятия принята итоговая резолюция документа по развитию мультимодальных перевозок и заседания межправкомиссии. Для реализации поставленных целей действующий генеральный секретарь МПК ТРАСЕКА Асет Асавбаев переизбран на новый трехлетний срок.

    В работе заседания приняли участие делегации-участники Основного многостороннего соглашения, постоянные представители и наблюдатели МПК ТРАСЕКА, а также международные организации и партнеры МПК.

    Мероприятие высокого уровня в этом году является юбилейным и приурочено к 30-летию создания проектной программы ТРАСЕКА и 25-летию подписания Основного многостороннего соглашения «О международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия».

    Проект ТРАСЕКА включает транспортную систему 13 стран-участниц, а также стран-наблюдателей, объединенных идеей дальнейшего развития международного транспортного коридора «Европа-Кавказ-Азия».

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

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