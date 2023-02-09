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    Грузия отправит дополнительно 40 пожарных в Турцию

    9 Февраля 2023, 20:50

    ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ – Правительство Грузии приняло решение отправить дополнительно 40 пожарных в турецкий город Адияман, пострадавший от сильных землетрясений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Georgia Today.

    По решению премьер-министра Ираклия Гарибашвили специальная группа из 60 спасателей и соответствующая техника отбыли в Турцию для ликвидации последствий разрушительных подземных толчков.

    Грузинские специалисты непрерывно участвуют в спасательных операциях в городе Адияман. На месте команда разбила полевой лагерь, работа ведется в тесной координации с центром оперативного управления, действующим в провинции Адияман.

    Группа грузинских спасателей состоит из специалистов-кинологов и собак-спасателей, обученных ликвидации последствий землетрясений и проведению различных спасательных операций. Команда оснащена современными акустическими устройствами, беспилотными летательными аппаратами, а также средством связи и другим соответствующим специальным спасательным снаряжением.

    Кроме того, в парламенте Грузии объявили, что все деньги, удержанные у депутатов за прогулы заседаний в декабре, будут направлены для закупки гуманитарной помощи Турции.

    Спикер парламента Шалва Папуашвили призвал депутатов и сотрудников парламента перечислять средства на благотворительный спецсчет, открытый Грузией для сбора помощи.

    Накануне президент Турции ввел на три месяца режим ЧС в пострадавших от землетрясения провинциях. По последним данным, землетрясение только в Турции унесло жизни более 14 000 человек, ранены - 62 914.


    Фото: georgiatoday.ge

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Турция Грузия Мировые новости Землетрясение
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