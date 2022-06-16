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    Грузия будет поставлять во Францию 1 тыс. тонн моллюсков в год

    16 Июня 2022, 09:37

    ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ – Завод по переработке улиток открылся недалеко от столицы Грузии (Тбилиси), продукция предприятия будет экспортироваться во Францию, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Newsgeorgia.

    Завод, принадлежащий компании «Тимео», расположен в селе Цилкани Мцхета-Мтианетского района в 43 км от Тбилиси. В настоящее время на предприятии работает 100 человек, включая местных жителей. Ежегодно завод планирует перерабатывать 1 тыс. тонн улиток и экспортировать их во Францию.

    Как сообщает агентство, «Тимео» уже подписала соглашение с крупнейшей французской компанией «Эскали» – лидера французского рынка в сфере моллюсков и рыболовства.

    Завод был открыт при поддержке правительственного агентства «Производи в Грузии». На открытии предприятия приняли участие министр экономики Левана Давиташвили и министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

    По словам одного из основателей крупнейшего в Грузии банка TBC Bank Бадри Джапаридзе, завод построили грузинские инвесторы, молодые люди.

    «Это хороший пример современного мышления и ведения дел по европейским стандартам. Он показывает, как прогрессивно мыслит новое поколение, которое должно быть в авангарде строительства этой страны», - отметил предприниматель в ходе участия на церемонии открытия.

    Фото: newsgeorgia.ge

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Экономика Грузия Франция Мировые новости
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