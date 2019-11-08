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вчера 21:10
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Груженный шинами прицеп сгорел на трассе в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На трассе в Акмолинской области сгорел прицеп фуры. Ничего не подозревающего водителя оповестил о происходящем очевидец, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В паблике atbasar_live появилось видео, запечатлевшее горящий прицеп фуры на трассе в Акмолинской области.
«Сегодня (7 ноября – прим.автора) на трассе возле Атбасара, на ходу у фуры загорелся прицеп, неравнодушный человек вовремя остановил водителя фуры, который и не видел, что горит. Все вместе с людьми, которые остановились, помогли отцепить прицеп и спасли фуру. Прицеп, загруженный автомобильными шинами, полностью сгорел», - говорится в подписи к видео.
Как пояснили в ДЧС Акмолинской области, 7 ноября в 15-14 на 1260-м км автодороги «Алмата-Екатеринбург» произошло загорание прицепа грузовой автомашины на площади 25 кв. м.
«Пожар локализован в 15.40 и ликвидирован в 16.20. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - добавили в ведомстве.
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