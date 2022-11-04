Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мангистауская область

    Грузчика аэропорта Актау задержали за кражу золотых изделий

    4 Ноября 2022, 15:35

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - За кражу золотых изделий почти на один миллион тенге транспортная полиция задержала грузчика аэропорта Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    От противоправных действий грузчика воздушной гавани пострадали двое пассажиров рейсов Актау – Анталия и Актау – Алматы.

    В Линейный отдел полиции на станции Мангистау с заявлением обратилась 41-летняя пассажирка авиарейса сообщением Актау – Анталия, которая обнаружила кражу золотых изделий (обручальные кольца, серьги, браслет, цепочка), находившихся в ее багаже. Аналогичное заявление поступило и от 42-летней жительницы Алматы, которая по прилету авиарейсом сообщением Актау – Алматы у себя дома в багаже не обнаружила золотые изделия (серьги и кольцо из желтого и белого золота с бриллиантами). Общая сумма ущерба составила 930 000 тенге.

    – В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции был установлен 30-летний грузчик аэропорта. Как выяснилось, подозреваемый является жителем Мангистауской области. Он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцам. Ведется следствие, – отметил начальник ДП на транспорте Онал Бекиев.

    Фото: polisia.kz
    Борьба с преступностью Мангистауская область МВД РК Аэропорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пешеход скончался под колесами автобуса в Атырауской области
    Дропперов предупредил об ответственности глава МВД РК
    Краснокнижного джейрана застрелил браконьер в Жамбылской области
    Рост числа аварий в СКО отметил глава МВД РК
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе
    3 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
    4 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    5 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    Новости партнеров