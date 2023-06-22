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    Группу вымогателей задержали в Костанае

    22 Июня 2023, 19:10

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае задержана группа вымогателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Группа состояла из трех молодых людей, в возрасте от 18 до 20 лет.

    «Вымогатели, используя малозначительный повод в отношении 21-летнего местного жителя, требовали у него денежные средства в размере 6 млн тенге. При этом, вымогатели удерживали потерпевшего на съемной квартире, а также вывозили его за пределы города, где избивали и угрожали физической расправой», – рассказал начальник УБОП ДП Костанайской области Серик Байгонов.

    В ходе неправомерных действий вымогателям удалось завладеть денежными средствами в сумме 1 млн тенге, однако на этом попытки легкой наживы в отношении потерпевшего не закончились и они продолжили требовать с него деньги.

    Потерпевший обратился с заявлением в полицию, после чего сотрудниками УБОП ДП Костанайской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые.

    «По данному факту проводится досудебное расследование по двум статьям 194 часть 3 «Вымогательство в крупном размере» и 126 часть 2 «Незаконное лишение свободы, группой лиц по предварительному сговору» УК РК», – уточнил Серик Байгонов.

    В настоящее время двое участников группы арестованы, третий находится под домашним арестом.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Костанайская область Борьба с преступностью МВД РК Костанай
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