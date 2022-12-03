Группу вымогателей задержали в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Управление по борьбе и противодействию экстремизму ДП Актюбинской области совместно с бойцами спецподразделения задержали вымогателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Подозреваемые в начале ноября, угрожая насилием, завладели автомашиной ВАЗ-21070 у жителя Актобе.

Все четверо задержанных являются приверженцами деструктивных религиозных течений. Один из подозреваемых в порядке ст. 128 УПК РК водворен в ИВС УП г. Актобе.

Проводится досудебное расследование по ст. 194 ч.2 УК РК.