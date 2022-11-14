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    Группу вымогателей задержали в Акмолинской области

    14 Ноября 2022, 09:12

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся вымогательством у бизнесменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В результате спецоперации в Акмолинской области сотрудниками департамента по борьбе с организованной преступностью МВД задержаны 6 участников преступной группы, подозреваемые в вымогательствах у местных предпринимателей. Возраст участников группы варьируется от 26 до 32 лет.

    Полицейскими установлено, что задержанные путем угроз и применения физического насилия вымогали 2,5 млн тенге у одного из местных бизнесменов и завладели его автомашиной Subaru Outback.

    На сегодняшний день установлена причастность задержанных к совершению ряда аналогичных преступлений на территории области. По оперативной информации, подозреваемые, ранее неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности, придерживались воровской идеологии, распространяя ее среди молодежи, систематически отправляли т.н. «грев» в места лишения свободы. Члены группы также подозреваются в криминальных разборках с применением оружия и вымогательстве, где для выдвижения претензий использовались надуманные предлоги. В ходе обысков у них изъяты наркотические средства, холодное и огнестрельное оружие, которые использовались преступниками для устрашения потерпевших.

    По данным фактам проводится досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК «Вымогательство». Подозреваемые арестованы. Расследование продолжается.

    Фото: polisia.kz
    Акмолинская область Борьба с преступностью Криминал
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