Группу вымогателей задержали полицейские в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сотрудникам полиции поступила информация о том, что преступная группа занимается вымогательством на территории Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Установлено, что они вымогали крупную денежную сумму у предпринимателя, а также требовали переоформить на них автомашину «Тойота Камри». В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали четверых жителей Актюбинской области. У задержанных изъято два травматических пистолета с патронами и ножи. Начато досудебное расследование по ст.194 ч.3 УК РК «Вымогательство». Задержанные водворены в изолятор временного содержания.



