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    Группу вымогателей задержали полицейские в Актобе

    19 Мая 2023, 20:39

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сотрудникам полиции поступила информация о том, что преступная группа занимается вымогательством на территории Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    Установлено, что они вымогали крупную денежную сумму у предпринимателя, а также требовали переоформить на них автомашину «Тойота Камри». В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали четверых жителей Актюбинской области. У задержанных изъято два травматических пистолета с патронами и ножи. Начато досудебное расследование по ст.194 ч.3 УК РК «Вымогательство». Задержанные водворены в изолятор временного содержания.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область МВД РК
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